Barça recoloca Daniel Alves como lenda e não mudará até última instância

Procurado pelo UOL para saber o motivo de ter recolocado o brasileiro na lista de "lendas", o clube disse que "não há previsão de alterar o site até que haja uma sentença em última instância". O motivo de ter retirado o nome de Daniel Alves anteriormente não foi explicado.



A defesa do jogador apresentará um recurso à sentença do TSJ. A próxima instância é a Sala de Apelações do próprio tribunal; depois, caso haja novo recurso, o caso será levado ao Tribunal Supremo, em Madri.

O Barcelona jamais fez manifestações oficiais sobre o processo de Daniel Alves, antes ou depois da sentença. A única voz do clube a se manifestar foi o treinador Xavi Hernández, que foi perguntado sobre o assunto em uma entrevista coletiva.

Museu sem mudanças

O museu oficial do clube, no Camp Nou, entendeu que não havia necessidade de fazer mudanças. Na segunda-feira, quando Alves havia sido retirado da lista de lendas do clube, a reportagem do UOL conversou com o responsável pelo espaço de memória do Barcelona.

"O museu não tinha nenhuma referência individual a ele: nenhuma camiseta, chuteira ou foto em que ele aparecesse sozinho. Por isso, não foi necessário ter esse debate, se seria necessário mudar alguma coisa", afirmou o diretor do Museu do FC Barcelona, Jordi Penas.

Segundo Penas, as referências em que Alves faz parte do coletivo de jogadores não serão retiradas. "Ele continuará aparecendo nas fotos do time campeão da Champions League de Berlim (2015), por exemplo. Porque ele era parte da equipe e não faz sentido, nem é possível, retirá-lo da foto", explicou o diretor ao UOL.