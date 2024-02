Brasileiros pelo mundo: quem se destacou antes da primeira lista de Dorival

Yan Couto faz boa temporada e pode receber nova chance Imagem: Ernesto Ryan/Getty Images

Yan Couto (Girona) - Foi visto "in loco" por Dorival na derrota para o Real Madrid, por 4 a 0, no dia 10 deste mês. A atuação foi a pior dele na temporada. Neste fim de semana, o Girona não jogou: enfrenta o Rayo Vallecano, nesta segunda.



Danilo (Juventus) - É capitão da Juventus atuando como zagueiro. Não jogou na vitória por 3 a 2 contra o Frosinone, devido a uma lesão no tornozelo sofrida contra o Verona, no dia 17 deste mês. A previsão é de que volte em 10 dias.



Emerson Royal (Tottenham) - O Tottenham teve sua partida da Premier League adiada (enfrentaria o Chelsea, que jogou a final da Copa da Liga). A fase de Royal não é boa: jogou apenas uma das últimas cinco partidas do time e chegou a ser usado como zagueiro.



Lucas Beraldo (PSG) - Jogou em sua posição de origem no empate (1 a 1) contra o Rennes. Como já foi usado como lateral-esquerdo, poderia ser opção para o setor, mas o UOL apurou que Dorival prefere chamá-lo como zagueiro.



Carlos Augusto (Internazionale) - Uma das novidades que chegaram à seleção com Fernando Diniz, o lateral-esquerdo vem ganhando espaço na Internazionale. Ele foi titular no domingo (25) contra o Lecce, porém atuando como zagueiro.



Wendell (Porto) - Teve boa atuação no empate por 1 a 1 contra o Gil Vicente. Mesmo cansado após o duelo contra o Arsenal, na quarta-feira, pela Champions League, jogou os 90 minutos da partida.



ZAGUEIROS

Zagueiro Murillo, ex-Corinthians, pode ser novidade na lista Imagem: James Gill - Danehouse/Getty Images





Marquinhos (PSG) - Foi visto por Dorival no duelo contra a Real Sociedad pela Champions. No empate com o Rennes, no domingo (25) não jogou por causa de uma sobrecarga na panturrilha.



Gabriel Magalhães (Arsenal) - Voltou a fazer boa partida na goleada por 4 a 1 sobre o Newcastle. Participou do lance do 1 a 0, que acabou no gol contra de Botman.



Murillo (Nottingham Forest) - Apesar de ser um dos destaques do Nottingham Forest na temporada, não foi bem no sábado (24), contra o Aston Villa: falhou nos dois primeiros gols do rival e foi substituído no intervalo. O Nottingham perdeu por 4 a 2.



Bremer (Juventus) - Tem boas chances de estar na lista de Dorival. Neste fim de semana, em dia errático da defesa da Juventus, teve desempenho regular. O clube de Turim venceu por 3 a 2.



Éder Militão (Real Madrid) - Está afastado pelo menos até o início de abril, com uma lesão de ligamento cruzado. Conversou com Dorival em Madri, durante a passagem do técnico pela capital espanhola.



MEIO-CAMPISTAS

Lucas Paquetá pode voltar à seleção com Dorival Imagem: TONY OBRIEN/REUTERS



Casemiro (Manchester United) - A temporada difícil teve mais um capítulo no sábado (24): teve de sair do jogo contra o Fulham depois de um choque na cabeça. Apesar do susto, não deve ser problema para a seleção.



Bruno Guimarães (Newcastle) - O Newcastle foi atropelado pelo Arsenal no sábado e perdeu por 4 a 1. Ainda assim, Bruno foi um dos melhores do time de Eddie Howe. O meio-campista faz boa temporada e é uma peça fundamental da equipe.



Douglas Luiz (Aston Villa) - Teve um dos melhores desempenhos individuais do fim de semana. Comandou a vitória por 4 a 2 sobre o Nottingham Forest: fez dois gols, controlou o meio-campo, e deu um passo enorme para estar na lista.



João Gomes (Wolverhampton) - Na semana passada, marcou dois gols com Dorival na arquibancada. Neste domingo, ajudou os Wolves na vitória por 1 a 0 sobre o Sheffield United. Pode ser uma das surpresas da convocação.



Andreas Pereira (Fulham) - Outro que pode ser uma novidade na lista: foi bem na vitória por 2 a 1 do Fulham sobre o Manchester United, seu ex-clube. Durante a semana, recebeu a visita de Dorival em um treinamento.



Danilo (Nottingham Forest) - Tem feito uma temporada regular e subiu o nível de suas atuações nos últimos jogos. No sábado, porém, acabou afundando com o restante do time diante do Aston Villa.



Lucas Paquetá (West Ham) - Voltou aos treinos nesta semana e pode reforçar o West Ham contra o Brentford. A dúvida, no caso, é outra: se a CBF vai liberar a convocação, devido a uma investigação por envolvimento com apostas.



PONTAS