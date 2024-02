Barcelona tira Daniel Alves de 'lendas' em site; museu não será alterado

À época, o clube catalão decidiu esperar o julgamento para tomar uma decisão. O nome do brasileiro foi removido horas depois do anúncio da condenação de 4 anos e 6 meses, pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha.

Em seu site, o Barcelona organiza suas "lendas" de acordo com a data da saída do clube, com os mais recentes no topo da página — por isso, Jordi Alba e Sergio Busquets, que deixaram o clube no fim da temporada passada — são os primeiros. Daniel Alves tinha seu nome colocado entre Gerard Piqué (que se aposentou em novembro de 2022) e Lionel Messi, que deixou o clube em agosto de 2021.

Museu sem mudanças

Se o site do Barcelona precisou retirar a referência a Daniel Alves pouco depois da condenação, o museu oficial do clube, no Camp Nou, entendeu que não havia necessidade de fazer mudanças.

"O museu não tinha nenhuma referência individual a ele: nenhuma camiseta, chuteira ou foto em que ele aparecesse sozinho. Por isso, não foi necessário ter esse debate, se seria necessário mudar alguma coisa", afirmou ao UOL o diretor do Museu do FC Barcelona, Jordi Penas.

Segundo Penas, as referências em que Alves faz parte do coletivo de jogadores não serão retiradas. "Ele continuará aparecendo nas fotos do time campeão da Champions League de Berlim (2015), por exemplo. Porque ele era parte da equipe e não faz sentido, e nem é possível, retirá-lo da foto", explicou o diretor ao UOL.