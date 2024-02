De olho na seleção, Wendell tem duelo contra queridinho inglês na Champions

Para o lateral-esquerdo, que conviveu com Marcelo e Filipe Luís quando foi convocado, não há uma crise na posição. "Eu fico um pouco chateado quando escuto isso, porque sei que os jogadores que vão para a seleção têm a qualidade e o diferencial para estarem ali", afirma.

"A gente teve uma época com laterais que passaram 10, 15 anos na seleção como Roberto Carlos, Marcelo, Filipe Luis. Não é que o nível e a qualidade acabaram, mas cada jogador é diferente. Hoje dizem que o futebol é muito robotizado, que os laterais estão muito mais presos. Pra você sobressair, precisa da ajuda de todo o time", avalia Wendell.

Evolução defensiva

Em sua terceira temporada no Porto, Wendell vive o melhor momento no clube: na atual temporada, foram 19 jogos disputados, com três gols e duas assistências. Além disso, ele tem sido elogiado pela evolução defensiva, que ele atribui ao trabalho do técnico Sérgio Conceição.

"Ele faz um trabalho incrível já há 7 anos no Porto, e tira tudo do jogador todos os dias. Ele é muito bom, vem fazendo a gente evoluir a cada dia. Ele me fez acreditar mais no meu potencial, de saber o que eu sou capaz de fazer", revela Wendell.

"É o trabalho de uma pessoa que entende, que sabe o que tirar de cada jogador, ele te mostra a direção, trabalha muito com a nossa evolução. Tira o último caldo do suor na camisa, sempre trabalha no máximo. Eu queria ter trabalhado com ele muito antes", acrescenta o brasileiro.