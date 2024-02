Brasileiros pelo mundo: Vini dá show, lateral chora e Beraldo se consolida

O jogo mais importante da Liga Espanhola teve o futebol brasileiro como protagonista. No duelo entre líder e vice-líder, o Real Madrid goleou o Girona por 4 a 0, com atuação histórica de Vini Jr., que marcou um gol, deu passe para dois e criou a jogada do outro.

Se as dúvidas sobre o favoritismo do Real Madrid para a conquista do título já não existem, outra pergunta ficou no ar: qual gol foi o mais bonito da partida? O primeiro, marcado por Vini no melhor estilo Cristiano Ronaldo, com um chute de fora da área, é um dos candidatos; o terceiro, feito por Rodrygo após uma arrancada que começou no meio do campo, é outro.

O país, que desde 2007 não tem um jogador eleito melhor do mundo, teve um novo candidato lançado por Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid: "Quando Vinícius joga assim, com essa atitude, ele é o melhor do mundo na minha opinião".