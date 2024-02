Com um gol, Vitor Roque conquista torcida do Barcelona e ganha até música

Fermin, que havia entrado no primeiro tempo, saiu. Vitor Roque entrou, e o que se viu na meia hora final de partida foi o batismo do brasileiro no futebol europeu.

Em seu sexto jogo pelo Barcelona (sempre entrando no segundo tempo), o atacante finalmente conseguiu marcar seu primeiro gol. Mas a cabeçada, no segundo toque na bola, após cruzamento de João Cancelo, foi apenas uma parte da noite de Roque em Montjuic.

Lamine Yamal abraça Vitor Roque, que marcou seu primeiro gol pelo Barcelona Imagem: ALBERT GEA/REUTERS

Assim que o brasileiro entrou em campo, a torcida organizada do Barcelona — atrás do gol do campo de ataque — cantava "Vitor Roque, Roque, Roque? Rock n' Roll". O canto seria repetido outras duas vezes até o fim do jogo. Havia motivos de sobra, mas não deixava de chamar a atenção. A torcida do Barcelona, conhecida por ser exigente, não costuma se entregar tão rapidamente a um novato.

Além do gol, o brasileiro de 18 anos deu dinamismo ao ataque. Ele participou da construção de jogadas com toques rápidos, quase sempre longe da área; ajudou na marcação pelo lado esquerdo do ataque, ajudando Cancelo a tapar os espaços no setor; causou a expulsão de Unai García, capitão do rival; e ainda foi derrubado na área, em jogada na qual a torcida no Estádio Olímpico pediu pênalti.

O desempenho rendeu o prêmio de melhor jogador da partida. O Barcelona venceu por 1 a 0, chegando a 47 pontos. O Girona tem 55, o Real Madrid 54, e ambos entram em campo nesta quinta-feira.