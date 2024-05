Corinthians mira Gabigol com estratégia de custo melhor

O Corinthians alega internamente que não vai procurar o atacante Gabigol para reabrir negociações, mesmo após o jogador viver uma crise no Flamengo após vazar uma foto do atleta com a camisa do clube paulista.

A coluna apurou que o Corinthians não faz uma consulta por Gabigol principalmente por questões financeiras. O clube entende que se procurar o jogador o custo será maior.

A cúpula alvinegra alega que não há recursos financeiros para pagar a operação da contratação. O Corinthians teria que ressarcir o Flamengo, além de pagar salários e luvas, premiação pela assinatura do contrato, ao atleta.