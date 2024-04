Corinthians teme jogo violento em estreia na Sul-Americana

O Corinthians estreia na Copa Sul-Americana 2024, diante do Racing, do Uruguai, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu.

A coluna apurou que o Corinthians estudou o adversário e teme jogo violento dos uruguaios.

Na avaliação da comissão técnica de António Oliveira, o Racing não se destaca pela técnica. O time uruguaio foi definido como um time que joga duro e, às vezes, exagera nas faltas e até entradas mais duras.