Corinthians faz consulta por volante do Juventude

O Corinthians monitora atletas que atuam em estaduais no Brasil para se reforçar em abrir, na "janela de exceção" que abre no próximo dia 1º. A coluna apurou que um dos atletas monitorados é o volante Caíque, do Juventude.

O Timão fez uma consulta para saber se há possibilidade de abrir negociações. O meio-campista de 28 anos tem contrato com o Juventude até o fim desta temporada.

Caíque é considerado um dos jogadores mais importante do atual elenco do Juventude. Em 2024, o volante soma 12 jogos pelo time de Caxias, sendo onze como titular.