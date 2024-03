Corinthians mira atletas dos estaduais para se reforçar em abril

A ideia é aproveitar uma oportunidade de mercado. Alguns jogadores do Nova Iguaçu-RJ, finalista do Campeonato Carioca, estão entre os monitorados. O zagueiro Júlio, do América-MG, também é avaliado. A informação foi divulgada por Jorge Nicola e confirmada pela coluna.

O Corinthians já contratou onze atletas na temporada 2024. São eles: os zagueiros Cacá, Félix Torres e Gustavo Henrique, os laterais Hugo, Palacios e Matheuzinho, os meias Raniele, Garro e Coronado, e os atacantes Pedro Raul e Pedro Henrique.