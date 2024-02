Diretoria do Corinthians se reunirá com organizadas e irá sugerir Cuca

A diretoria do Corinthians prepara uma reunião com membros das organizadas do clube para falar da procura do novo treinador. Os dirigentes querem ouvir os torcedores sobre alguns nomes, incluindo Cuca, que se demitiu do time alvinegro no ano passado depois de duas partidas.

Na época, Cuca tinha uma condenação na Suíça por agressão sexual. O processo, no entanto, foi anulado recentemente pela Justiça suíça, que concordou com a versão da defesa do treinador de que ele não teria tido direito à defesa na ocasião. A inocência ou não de Cuca não foi avaliada na nova decisão.

O Corinthians segue à procura de um treinador depois de a chegada de Márcio Zanardi fracassar. O treinador do São Bernardo não poderia treinar o time alvinegro no Paulistão por causa do regulamento.