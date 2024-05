Flamengo como visitante lembra campanhas de eliminações em fases de grupos

O Flamengo não está bem, taticamente, como Tite admitiu, também tecnicamente. Muito espaço no meio de campo, jogo muito aberto ao bate e volta.

Ninguém no rebote do escanteio para marcar o bom chute de Cornejo, autor do gol da vitória do Palestino.

Pior é o ambiente que se cria, a falta de confiança aparente no repertório de Tite para virar o jogo, como fez muitas vezes em suas passagens pelo Corinthians.

O Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e, seis meses depois, tem um dos piores de sua história.