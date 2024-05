Mbappé não dá espetáculo nesta Champions League?

O jornal francês L'Equipe deu nota 4 à atuação de Mbappé contra o Borussia Dortmund e conaiderou que teve parcela de culpa no gol de Fullkrug, por não dar combate ao lançamento de Schlotterbeck.

Mais do que o aspecto defensivo, Mbappé não desequilibrou no ataque. Nem na goleada sobre o Barcelona, em que marcou duas vezes e o melhor em canpo foi Dembele.

Mbappé é o grande candidato a herdar a coroa de melhor do mundo depois do reinado de Messi com Cristiano Ronaldo como seu enorme coadjuvante. Ainda mais depois dr uma temporada em que se contestou o prêmio a Messi. Meses depois, ninguém avaliza que Haaland é o herdeiro.