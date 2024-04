São Paulo vive entre o encantamento e o realismo com Zubeldía

André Silva é um achado. Contratado no meio do Campeonato Português, enquanto era artilheiro do Vitória de Guimarães, que disputava vaga na Liga Europa.

Veio para ser reserva de Calleri e será titular em todas as posições do ataque, além de reserva do centroavante argentino.

O time jogou bem em Guayaquil e conseguiu o que Telê Santana não fez: ganhou do Barcelona, no Equador.

Em 1992, o São Paulo meteu 3 x 0 no Barcelona, no Morumbi, mas perdeu por 2 x 0 lá, nas semifinais. Classificou-se pelo saldo de gols.

O ambiente melhorou, taticamente funcionou, mas o realismo persiste.

Internamente, sabe-se que o início de Zubeldía é promissor, mas é só o primeiro jogo.