Real Madrid e Sporting podem confirmar títulos neste final de semana

Vinícius Júnior e Rodrygo podem ser campeões espanhóis neste final de semana, se o Real Madrid vencer o Cádiz e o Barcelona não ganhar do Girona. Não é difícil. Até porque o Girona ainda luta pelo inédito vice-campeonato.

Em Portugal, também pode ser final de semana de festa no Marquês do Pombal, a praça onde tradicionalmente comemoram as torcidas vencedoras.

Se o Sporting vencer o Portimonense no sábado, e a equipe do Algarve luta contra o rebaixamento. E se o Benfica não ganhar do Famalicão no domingo, os sportinguistas festejarão o título depois de três anos.