Fluminense não consegue chegar ao nível do campeão do ano passado

O empate por 0 x 0 do Fluminense contra o Cerro Porteño, em Assunção, evidencia que o time de Fernando Diniz está muito distante de seu melhor nível.

É o líder do grupo, diferentemente do Flamengo, atrás do Bolívar, também de Botafogo e Grêmio, lanternas de suas chaves.

Mas são apenas três vitórias nos últimos dez jogos e dificuldade para fazer as aproximações de um lado do campo, como Samuel Xavier, Ganso, Arias e Keno