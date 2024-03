História recente de Palmeiras x Santos mudou vidas dos dois clubes

A fronteira do sucesso do Palmeiras é a decisão da Copa do Brasil de 2015.

O gol perdido pelo centroavante Nílson, que representaria vitória santista por 2 x 1 no jogo de ida das finais da Copa do Brasil poderia ter mudado o destino do clube da Vila Belmiro, que teria um título nacional.

O pênalti convertido por Fernando Prass foi o diferencial.