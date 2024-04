Informação de Textor à CPI sobre Raphael Claus se baseia em números errados

A informação de que Raphael Claus e Daiane Muniz formam a dupla mais escalada como árbitro de campo e de vídeo faz sentido. Foram 11 das 38 rodadas do Brasileirão de 2023. Mas erra a CPI ao divulgar que a segunda dupla só fez junta três partidas. Não procede. Bráulio da Silva Macado apitou junto com Rodrigo D'Alonso Ferreira sete vezes. A distância não é gigantesca como se fez saber equivocadamente.

O nome de Claus só veio à tona nesta semana, coincidentemente quase simultaneamente à sua escala para o clássico Flamengo x Botafogo.

Há outras informações contraditórias em todos os depoimentos de John Textor até aqui. Uma delas, a mistura de fatos, como um árbitro com sotaque, um carioca em Palmeiras x Fortaleza, tudo isso ligado ao Brasileirão 2022, de acordo com os primeiros depoimentos. O juiz da Federação do Estado do Rio a apitar Palmeiras x Fortaleza foi Wágner do Nascimento Magalhães, mas na Copa do Brasil de 2023.