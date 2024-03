Finais no Rio, Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Informações e palpites

ANÁLISE - Roger Machado se encontra com o Grêmio para tentar tirar do clube o heptacampeonato. Mas o favoritismo é gremista, de Renato Gaúcho, seu sucessor no Grêmio em 2016.

JUVENTUDE - Problemas - Mandaca (machucado), Taliari (machucado), Danilo Boza (machucado), Luís Oyama (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Gabriel Vasconcellos, Pará, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jádson e Caíque; Lucas Barbosa, Jean Carlos e Édson Carioca; Gilberto. Técnico: Roger Machado

Últimos cinco jogos - e-e-v-v-d

GRÊMIO - Problemas - Reinaldo (machucado), Mayk (expulso), Geromel (machucado), Carballo (machucado), Cuiabano (machucado), André Henrique (machucado) - Time provável (4-2-3-1) - Caíque, João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Wesley; Villasanti e Pepê; Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho

Últimos cinco jogos - v-v-v-v-d

CURIOSIDADE - O Grêmio tenta o segundo heptacampeonato de sua história. O primeiro, em 1968, foi conquistado com empate por 0 x 0 com o Juventude, no jogo da taça.