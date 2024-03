Santos cumpre promessa de Fábio Carille: ser competitivo e lutar por título

Fábio Carille desembarcou no Brasil, de volta do Japão, com apenas uma promessa: ser competitivo.

Acreditava que isto seria possível com a formação do novo elenco, prometido por Marcelo Teixeira.

Não é outra razão de se classificar para a primeira decisão do ano com 41% de posse de bola, só dez finalizações, contra 23 do Bragantino, gol de bola parada de Joaquim, de contra-ataque, de Guilherme.