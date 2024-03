Palmeiras vai à quinta final seguida, com a paz de Endrick

A linha de cinco marcadores, só se desmanchava um pouco com o zagueiro Chico subindo para tentar tirar espaço de Endrick, que se colocava atrás dos volantes, com sabedoria, mas sem brilho.

O uniforme do Palmeiras, imaculadamente branco, referência à campanha "Basta de ódio" , não servia para dar tranquilidade à equipe de Abel Ferreira, com imensa dificuldade na saída de jogo e um índice incomum de passes errados, 25 no primeiro tempo.

Então, veio a paz que o time precisava. A paz de Endrick.

Com a calma de um veterano, aos 17 anos, dominou às costas do volante Marlon o passe de cabeça de Flaco López. Incrível tranquilidade para fazer de um território de trinta centímetros, na marca do pênalti, uma fazenda. Controlou, levou para seu pé esquerdo e desviou do goleiro Jordi.

Redundante dizer como Endrick é um jogador especial, diferente, espetacular. De todos os adjetivos possíveis, o mais preciso para o gol que anotou talvez seja: natural. Faz parecer fácil.

O jogo, duríssimo, também.