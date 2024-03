A intolerância está na finalíssima do Paulistão

O problema é o motivo ser a pressão das redes antissociais.

Bastou o Santos colocar o maior público da Neo Química Arena na semifinal contra o Bragantino, haver protestos contra a presença do Santos e o Corinthians mudou de ideia.

Tecnicamente, é melhor para o Santos jogar a final na Vila Belmiro, seja contra o Novorizontino, seja contra o Palmeiras.

Acontece que a diretoria de Marcelo Teixeira prefere jogar em São Paulo e dificilmente conseguirá porque a torcida do São Paulo protestou contra os alugueis para Santos e Palmeiras e os corintianos agora reclamam da presença santista.

O Santos mandou jogos no Parque São Jorge desde 1932. Naquele ano, enfrentou Germânia e São Bento.

Depois, jogou no Morumbi por décadas. Também no Parque Antarctica, no Canindé, foi campeão mundial no Maracanã.