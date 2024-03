Grêmio e Renato reciclam Diego Costa

Imagem: EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Abel Ferreira queria Diego Costa no Palmeiras e a diretoria rejeitou a ideia. Renato aproveitou, acreditou e levou o centroavante para a Arena do Grêmio. Diego marcou duas vezes e foi o melhor em campo na semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias.

Com os dois decisivos da noite de terça-feira, Diego Costa tem seu melhor início em qualquer clube em dez anos. Desde agosto de 2014, quando marcou sete vezes em seus primeiros quatro jogos pelo Chelsea.

Pelo Grêmio, quatro partidas, cinco gols. Dois marcados a mais do que fez em 13 atuações pelo Botafogo e os mesmos cinco anotados em 19 pelo Atlético.