Por que o Flamengo ainda não precisa de um estádio para 100 mil pessoas

Ainda existe no Brasil um resíduo da velha cultura dos maiores estádios do mundo. Comemorava-se o Maracanã, maior do planeta, Morumbi, maior palco particular do mundo... Mineirão, maior de Minas, Mundão do Arruda, Castelão... Tudo no aumentativo.

Mas houve apenas 278 partidas com mais de 100 mil pessoas na história do Brasil.

Foram quatro na década de 1950, 51 nos anos 1960, 105 na década de 1970, 57 na de 1980, 23 na de 1990.

Nenhum clássico levou tantas vezes o número mítico ao Maracanã quanto Flamengo x Vasco: 44 jogos. São 10% dos 421 Clássicos dos Milhões.

O Campeonato Brasileiro teve 41.616 partidas desde 1959. Destas, só 39 tiveram mais de 100 mil espectadores no estádio: 0,0009%

Nunca houve tanta gente nas arquibancadas do Brasil quanto atualmente. A média de 26.700 espectadores por jogo representa crescimento de 16% em comparação com o recorde, que datava de 40 anos antes, em 1983.