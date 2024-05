Real Madrid vai à 18ª final da Champions com Joselu no papel de Rodrygo

Desta vez, com Joselu como amuleto.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Há treze anos, a torcida do Bayern esticava faixas no Bernabeu com a inscrição "La Bestia Negra". Significava que o Real era freguês. Desde então, quatro mata-matas entre os times espanhol e alemão. Quatro classificações do Real, em 2014, 2017, 2018 e 2024.

No total, o jogo mais repetido da história da Champions League e sua antecessora, a Copa dos Campeões, tem agora sete mata matas vencidos pelo Real, sete pelo Bayern.

Os espanhóis, reis da Europa, vão à finalíssima pela 18ª vez.