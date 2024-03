Aleluia! Presos do atentado no Recife em Sport x Fortaleza

Mas a indústria precisa se colocar na posição de vítima e cobrar do Estado que dê segurança para que uma atividade econômica do país dê resultados expressivos, como na Espanha, onde o futebol passa de 1% do PIB.

Aqui precisa ser melhor, pode passar de 1% do PIB, gerar mais empregos do que gera, pagar mais impostos do que paga. Mas disso depende a garantia da segurança.

Pela primeira vez na história, o futebol se coloca numa posição, momentânea, melhor do que o país. Três dos mais de cem que participaram do atentado ao Fortaleza estão presos. Os fugitivos do presídio de segurança máxima de Mossoró, ainda não.

Neste momento, há mais quatro mandados de prisão para bandidos envolvidos no crime contra o Fortaleza.

O atentado do Recife precisa ser um marco do combate à violência, como não houve no Brasil a respeito dos homicídios e tentativas de homicídio já registradas.