Palmeiras é time com mais experiências e melhor aproveitamento do Paulista

Falta ao jovem meio-campista resolver um jogo, fazer um gol ou passe decisivo. Quase marcou de fora da área contra o São Bernardo.

Estêvão deu o passe decisivo que dá confiança e Flaco López ganha prestígio com a torcida. O gol da vitória sobre o São Bernardo foi seu quinto. É o goleador do time, um gol a mais do que Raphael Veiga, em segundo.

O Palmeiras é o líder de seu grupo e o segundo colocado no geral, mas com um jogo a menos do que o Santos. Tem 81%, contra 79% dos santistas.

Por mais que parte da torcida olhe desconfiada, depois da perda da Supercopa, o Palmeiras não perde há 12 partidas e é o time da Série A invicto há mais tempo.

Em ritmo de pré-temporada, não é pouco.