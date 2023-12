Um pêndulo da variação do sistema é Stones.

Classificação e jogos Mundial de Clubes

Na defesa, posiciona-se como lateral ou como zagueiro, como fez contra o Urawa.

Certamente, o City não vai repetir os onze titulares do jogo contra o Urawa na partida contra o Fluminense.

Se repetir Aké no lado esquerdo da defesa, como na imagem acima, pode ser o caminho para o Tricolor jogar com aglomeração daquele lado. Samuel, Keno, Arias, Ganso e até Marcelo dificultarão a marcação do setor esquerdo dos citizens, de Aké em particular.

Se o lateral for Gvardiol, mesmo com a lembrança de Messi tirando-o para dançar um tango na semifinal da Copa, entre Argentina e Croácia, a segurança pode ser maior.