Bayern e Real fazem clássico mais repetido dos mata-matas da Champions

A torcida do Bayern levou uma faixa com a inscrição "La Bestia Negra" ao Santiago Bernabéu, jogo de volta das semifinais da Champions League de 2012. O Bayern computava cinco vitórias em mata-matas contra os maiores vencedores da Europa, o Real só três. "La Bestia Negra", na gíria espanhola, copiada pelos alemães, significava que o Real Madrid era freguês.

Parecia mesmo. No final de 180 minutos, mais 30 de prorrogação, o Bayern venceu no Allianz Arena por 2 x 1 e o Real vingou-se no Bernabéu com o mesmo placar. Nos pênaltis, Kaká e Cristiano Ronaldo tiveram suas cobranças defendidas por Manuel Neuer, Sergio Ramos bateu o seu por cima. O Bayern foi à final.

La Bestia Negra era uma maldição e acabou. O mais repetido duelo da história dos mata-matas da Copa dos Campeões da Europa; Champions League, tem agora seis classificações do Real Madrid e outras seis do Bayern. Em 22 jogos eliminatórias, empate total. Na soma total de confrontos, o Real Madrid venceu 12 jogos, o Bayern 11 e houve três empates.