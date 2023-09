A Red Bull conquistou o título de construtores no GP do Japão, e faltam seis etapas para terminar o campeonato. É a evidência do grande campeonato deles, e especialmente de Max Verstappen, que mais uma vez foi bastante superior ao companheiro Sergio Perez e fez um final de semana perfeito para vencer em Suzuka.

Foi uma corrida com várias histórias interessantes, com muita briga interna entre companheiros de equipe, muitas ordens de equipe também. No Ju Responde do GP do Japão, comento sobre essa diferença entre Verstappen e Perez e também:

- Por que pode voltar para a pista só para pagar punição como o Perez fez