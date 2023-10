Já Diogo, que conseguiu a classificação pelo Mundial, quando terminou na 10ª colocação, competiu o Pan mais relaxado, e foi tão bem quanto. Com praticamente a mesma nota, 81.865 pontos, ficou com a prata, somente 0,1 à frente do norte-americano Donnell Whitteburg, que foi bronze. O ouro foi para o canadense Felix Dolci, que somou 82,531. Na história, só Caio Souza e Nory, por uma dobradinha de ouro e prata em 2019, haviam conquistado medalha nessa prova em Pans.

Na disputa pela vaga olímpica, quem venceu foi Audrys Nin Reys, da República Dominicana, com 80,165 pontos. Nory fez 81,231 nas eliminatórias. Na final, porém, somou 77,932. Se tivesse acertado a série das paralelas, teria chegado em 80,5. O brasileiro, porém, terminou as aspresentações feliz. Tirou 14,500 na barra fixa, nota que valeria o bronze no Mundial.

Como foi a competição

Os brasileiros estavam na primeira subdivisão, que contava com os seis melhores das eliminatórias: eles, dois norte-americanos e dois canadenses. Começaram pelo solo, onde tanto Nory (13,833) quanto Diogo (13,400) perderam pontos na comparação com a fase de classificação. No cavalo com alças, Nory fez o simples (11,933), enquanto Diogo acerto a série, o que não havia feito da primeira vez. Tirou 13,766.

Diogo também melhorou nas argolas (13,233), mas não o suficiente para manter a primeira colocação que vinha mantendo ali entre os seis da rotação dele. Já Nory fez uma apresentação simples, de 12,500, dentro do esperado, após quatro anos sem competir no aparelho.

No salto, ambos foram bem. Diogo, com 14,033. Nory, com 14,333. O segundo, porém, perdeu a gordura que tinha em relação aos adversários e foi aos últimos dois aparelhos pressionado. Nas paralelas, cometeu dois erros. Não chegou a cair, mas subiu no aparelho, e desceu para se rearrumar. Tirou uma nota baixíssima: 10,833.