Real Madrid coloca Rodrygo como negociável após entrevistas, diz jornal

A chegada de Endrick e o iminente acerto com Mbappé colocam a titularidade de Rodrygo em xeque, além de uma temporada irregular do camisa 11 e o crescimento de jovens do próprio elenco do Real Madrid, como Brahím e Arda Guler.

Após a repercussão da entrevista de Rodrygo, Florentino chamou a responsabilidade para controlar a situação e devolver o foco do time para a final contra o Borussia Dortmund, no sábado (1).

O estafe de Rodrygo garante que a vontade do brasileiro é permanecer no Real Madrid, mas o clube entende que as declarações passam uma mensagem de um jogador insatisfeito em perder espaço no time titular.

Sondado por clubes da Inglaterra, Rodrygo tem o desejo de jogar no país, e o valor de uma possível transferência ajudaria o Real Madrid a pagar a chegada de Mbappé e outros nomes desejados, como Davies e Leny Yoro.

As informações são do jornal espanhol 'Sport'.