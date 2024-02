Wanderlei Silva no Hall da Fama do UFC corrige erro histórico

O Hall da Fama do UFC foi criado em 2003 e, desde então, diversos atletas foram indicados para o seleto grupo de lutadores imortalizados pelo maior evento de MMA do mundo. Mas é importante ressaltar que dentre as categorias criadas para a premiação, nunca houve, de fato, uma lista de critérios avaliados de forma clara pela entidade. Por isso, questionamentos são comuns entre os fãs e especialistas.



Mas um dos mais famosos, vejam só, caiu por terra neste sábado. Ao ser induzido ao Hall da Fama durante o card do UFC 298, Wanderlei Silva viu um erro histórico ser corrigido pela organização do evento. Ex-campeão do Pride, o brasileiro foi um dos atletas responsáveis pela popularização do esporte no mundo, além de ser um verdadeiro colecionador de nocautes.



Não tê-lo neste grupo era um pecado que por anos ficou sem explicação. A versão mais utilizada como justificativa para este cenário era o clima nada amigável entre Wanderlei Silva e Dana White, presidente do show. A rusga entre eles alcançou seu ápice no momento do desligamento do atleta o que, ao menos na época, pareceu decretar que seu nome jamais faria parte do Hall da Fama.



No entanto, nada como um dia após o outro. Sem grandes explicações, Wanderlei compareceu à cidade de Anaheim, palco do UFC 298, e acompanhou de perto a agenda da semana do evento. Na última quarta-feira, conversei com ele e, ao vê-lo declarar que fez as pazes com os promotores do show, perguntei sobre a possibilidade dele ser induzido ao Hall da Fama. Acreditem, até aquele momento, ele mesmo não via tal possibilidade ser realizada em um futuro próximo. E suas dúvidas faziam sentido.



Nos últimos anos, alguns lutadores com menor relevância ao esporte foram indicados para o seleto grupo. Lembra que eu mencionei que os critérios para esta eleição nunca foram definidos e tornados públicos? Pois então. Kazushi Sakuraba pode ser usado como um grande exemplo disso - afinal, sua história se mistura com a do brasileiro.



Foi depois de uma vitória contra co japonês que o "Cachorro Louco" se tornou uma celebridade mundial no MMA. Mas, vejam só, ele competiu duas vezes no UFC e anotou apenas uma vitória. No octógono do evento, Wanderlei fez muito mais, inclusive lutando em duas categorias e chegando a disputar o cinturão dos meio-pesados.



No Pride, então, o brasileiro foi, ao lado de Minotauro e Fedor, o atleta mais famoso e vitorioso da organização. Apenas contra o próprio Sakuraba foram três vitórias por nocaute. Além disso, Wanderlei liderou duas edições do TUF Brasil, encabeçou cards do UFC em diferentes países e se tornou referência na sua época tanto em como promover lutas. Até o anúncio de hoje ser feito, verdade seja dita, o Hall da Fama precisava muito mais do Wanderlei Silva do que o contrário. A correção histórica veio em boa hora?