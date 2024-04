Meta ousada e velocidade em suas conquistas revelam plano de Poatan no UFC

Deiveson Figueiredo, no final de 2020, chegou perto de atingir esta marca ao finalizar Alex Perez e empatar com Brandon Moreno em duelos realizados com apenas três semanas de diferença. Portanto, o sonho de Poatan é ao mesmo tempo extremamente difícil de ser realizado como absolutamente admirável caso se concretize. Pesariam contra o seu desejo, além dos talentosos rivais que teria pela frente, o pouco tempo para cortar peso e uma viagem ao Brasil nesse meio tempo.

Por isso, um meio-termo envolvendo uma disputa na categoria dos pesados poderia ser uma opção — claro, ele ainda precisaria vencer Jamahal Hill antes de pensar no UFC 301. No entanto, a velocidade com que constrói seu legado no MMA e a ambição com que busca novas marcas no esporte deixam claro que tanto o atleta como sua equipe não querem perder tempo. E existe uma razão bem clara para que seja assim.

Perto de completar 37 anos, Poatan também acumula 40 lutas no kickboxing profissional. E ele sabe que esportes de combate exigem muito do físico e da saúde do competidor, tando que é difícil imaginar que ele ainda tenha muitos anos para performar em alto rendimento. Imagino, então, que o pensamento é capitalizar tanto com suas conquistas no octógono como com o seu carisma fora dele e monetizar ao máximo.

E esse é um planejamento correto: tirar o máximo do esporte antes que ele tire de você mais do que você possa entregar.