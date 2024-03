José Aldo no UFC Rio é genial, mas o evento ainda precisa de reforço

O anúncio de José Aldo como reforço ao card do UFC Rio (feito por mim e posteriormente confirmado pelo atleta) foi uma bela sacada da organização do show. Ex-campeão dos pesos-penas, membro do Hall da Fama do evento e com data marcada para fazer sua segunda e definitiva aposentadoria do MMA, o atleta automaticamente se torna o nome de maior visibilidade do card. No entanto, isso ainda não parece ser o suficiente.

O card em questão, de número 301, será transmitido via PPV. O sucesso do evento está diretamente ligado às vendas de pacotes de televisão, principalmente nos EUA. Acontece que, na mesma data, em Las Vegas, Saul Canelo enfrenta o campeão mundial invicto Jaime Munguia. Tal concorrência parece ser demais para o evento a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro - a começar pelo poder reduzido de visibilidade do evento no Brasil.

Até o nome de Aldo ser adicionado ao show, o UFC 301 não contava com grande apelo entre os fãs regulares, e muito menos com os torcedores casuais. Afinal, a maioria dos lutadores brasileiros presentes no card ainda não fez cinco lutas no octógono, o que torna a missão de criar vínculo com a plateia uma tarefa árdua. Na disputa principal, o campeão Alexandre Pantoja, por sua vez, ainda caminha passo a passo para se tornar um ídolo nacional do esporte.