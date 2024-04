Norma Dumont precisará ter paciência para chegar ao topo do UFC

Norma Dumont conquistou uma vitória significativa em sua carreira no MMA ao derrotar seu oponente mais desafiador até o momento. E não estou me referindo apenas à sua vitória sobre a ex-campeã Germaine de Randemie neste sábado, no card do UFC Vegas 90. Um dia antes, na pesagem oficial do evento, a brasileira finalmente atingiu o limite correto da categoria dos pesos-galos e pôde iniciar sua trajetória na divisão (com alguns anos de atraso).



Frente à ex-campeã, Norma venceu sua quarta luta consecutiva na organização e possivelmente assegurou uma posição no top 10 da categoria. Esse novo cenário automaticamente eleva o status de Norma na organização. Afinal, pelo menos teoricamente, a habitual dificuldade em encontrar adversárias deve diminuir consideravelmente. Nos últimos anos, por competir na categoria dos penas (66 kg), a mineira enfrentou dificuldades, já que essa divisão sequer possui um ranking oficial.



Quando tentava buscar desafios entre os galos, seu nome era recusado por oponentes que citavam duas justificativas: sua posição no ranking e o fato de não ter batido o peso em sua tentativa anterior de competir no limite de 61 kg. Na próxima terça-feira, quando a atualização do ranking for anunciada, a mineira de 33 anos deverá estar em posição de pleitear desafios ainda mais desafiadores. A partir daí, caberá a ela romper a última barreira que lhe falta para se destacar na organização: empolgar no octógono.



É verdade que sua luta com Germaine de Randemie não foi do agrado do público casual do esporte. Consciente do desafio de enfrentar uma adversária tão experiente e renomada, Norma mostrou sua versatilidade como grappler e, como mencionou na entrevista pós-luta, deixou claro que não se importa com as críticas. Ela declarou que pretende continuar utilizando sua alta inteligência de luta para conquistar vitórias e minimizar danos - uma decisão sábia, acredito eu. No final do dia, a vitória é o fator mais importante na carreira de qualquer atleta.



Entretanto, no mundo do MMA, isso pode significar que o caminho rumo ao topo do esporte seja mais longo. Vitórias emocionantes, nocautes impressionantes e finalizações espetaculares se tornam virais e aumentam o potencial do lutador junto ao público. No entanto, um estilo agressivo também pode criar brechas para seus adversários capitalizarem. É uma linha tênue que deve ser analisada individualmente por cada competidor. Mas se a conta fecha para Norma e sua equipe, que seja.



Ao adotar tal postura, no entanto, ela deve ter paciência para percorrer um caminho mais longo. E, julgando por seus últimos passos, paciência é algo que ela possui de sobra...