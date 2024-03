Acordo bilionário encerra chance de haver concorrência ao UFC

O acordo bilionário divulgado nesta quarta-feira (20) entre o UFC e um grupo de cerca de mil e duzentos ex-lutadores pôs fim ao processo judicial que estava agendado para uma audiência pública em 15 de abril. Segundo o documento assinado em 13 de março, a empresa que controla o principal evento de MMA do mundo concordou em pagar cerca de R$ 1.6 bilhão para encerrar a disputa movida pelos atletas.

A quantia em si demonstra o poder financeiro do grupo TKO, que não só gerencia o UFC, mas também a WWE, a maior liga de telecatch do mundo. Além disso, esse desfecho pode ser considerado uma vitória judicial para a empresa em diversos aspectos, começando pelas ações da TKO.

Logo após a divulgação do acordo, cada ação do grupo valorizou-se em cinco dólares em pouco mais de uma hora, resultando curiosamente em lucro semelhante ao valor da multa a ser paga. Com o término do processo, o evento reafirma seu domínio absoluto no esporte - não é à toa que muitos fãs ao redor do mundo ainda confundem MMA com UFC.