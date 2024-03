Cena lamentável, mordida no UFC se torna arma de marketing

Poucos imaginavam, porém, que Mascote, uma hora depois do combate, já se encontrava sentado em uma mesa de tatuagem na avenida mais movimentada de Las Vegas. O desenho escolhido foi justamente uma homenagem à mordida sofrida e ao bônus prometido por Dana White. Satisfeito com o desempenho do lutador, o dirigente concedeu o primeiro 'Bit of the Night' - mordida da noite - em alusão aos tradicionais 'Performance of the Night' e 'Fight of the Night'.

Pronto, era o suficiente para que o nome de Mascote se tornasse o assunto mais comentado da noite. O atleta publicou um vídeo do momento em que imortalizou o incidente em sua pele, Dana repostou a imagem da tatuagem e confirmou o prêmio de 50 mil dólares, enquanto os veículos especializados relataram o ocorrido. Uma ação de marketing inusitada, orgânica e imprevisível.

Não poderia ser melhor para um cenário em que as reações são ditadas de forma instantânea pelas redes sociais. Tanto é verdade que, como mencionei, muitos já nem se lembram de criticar a atitude lamentável do atleta que mordeu seu oponente...