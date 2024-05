Zubeldía deu jeito no SP, que volta a sonhar com títulos

Logo a equipe do Morumbi não tem culpa alguma pela grave falha do adversário, que na sequência encontrou muita dificuldade com apenas 10 homens em campo.

O São Paulo se aproveitou disso e, ainda no primeiro tempo, abriu o marcador com Luciano.

No início da etapa complementar, porém, o gol anotado por Willian chegou a assustar os tricolores.

Mas logo na sequência Luciano recolocou o clube paulista em vantagem, que foi ampliada com Ferraresi, com um golaço, já no final da partida.

Olha, gente, o São Paulo é outro desde a chegada de Zubeldia.

O técnico implementou boas ideias e as incrementou com o maravilhoso legado de Dorival Júnior.