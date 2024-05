Enorme tristeza com a morte de Antero Greco, um querido!

Palmeirense, de um respeito ímpar com os clubes rivais, bem por isso foi tão admirado.

Encantador com seu nível de profissionalismo, perfeito na nossa Língua Portuguesa, Antero Greco, paulistano de um dos bairros mais paulistanos de todos, o Bom Retiro, se retira deste mundo deixando muitas saudades.

Formou no 'SportsCenter', da ótima ESPN, uma dupla entrosadíssima ao lado do também querido Paulo Soares, que não poderia ter um apelido melhor do que 'Amigão'.

Tabelaram com qualidade e humor impagáveis, caíram no gosto do público.

Força aos familiares e amigos próximos do já saudoso Antero neste momento de passagem.

Obrigado, moço, você estará para sempre em nossos corações!