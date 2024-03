Jornalista pode e deve ter time do coração. Certo, Armando Nogueira?

Este foi o hotel em que várias equipes de rádio e tevê se hospedaram na Copa de 90. No lobby do Hotel Polo, em Roma, Milton Neves entrevistou o genial Armando Nogueira, que lhe disse que jornalista esportivo não só pode como deve ter um time de futebol de coração e torcer pela Seleção Brasileira. "Jornalista que não torce por seu time está em profissão errada. Deveria ser setorista de ensaio de ópera", avaliou Armando

Da esquerda para a direita: Zagallo, Armando Nogueira, Garrincha, o fotógrafo João Piedade (de Três Pontas-MG, pai de Fábio Zambeli, fiel internauta de Milton Neves) e Didi. Em 1958, os cariocas foram ao sul de Minas, jogaram contra a Machadense e venceram a partida por 7 a 1. Emocionaram o barranco lotado do pequeno estádio de Machado-MG, as pernas finas e as meias enroladas de Zagallo, a camisa desbotada e as pernas tortas de Mané, o gramado pífio, o esparadrapo no joelho de Didi e os dois famosos jornalistas, tão jovens com suas máquinas fotográficas a tiracolo

Armando Nogueira (à direita) foi padrinho de formatura da turma de Comunicação Social da PUC-RS, em 1975. O estudante na foto é o jornalista Lino Tavares.