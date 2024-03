O Galo demorou três meses para notar que com Felipão não dará certo?

Thiago Fernandes, talentosíssimo companheiro da imprensa esportiva mineira, informa que Felipão, aparentemente, está com os dias contados na Cidade do Galo.

Fernandes explica que a Scolari deixou de ser unanimidade no Atlético-MG, que já pensa até em seu substituto: Juan Pablo Vojvoda.

Bem, e eu acho bem difícil que Vojvoda queira aceitar no meio da temporada uma proposta como essa, já que o treinador argentino teve ofertas até mesmo melhores do que a pode pintar do time mineiro e não topou.