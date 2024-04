Voando na Libertadores, Galo começa a embalar no Brasileiro!

Cuiabá 0 x 3 Atlético-MG

Com uma campanha perfeita na Libertadores, com três vitórias em três jogos, o Galo começou a embalar no Campeonato Brasileiro.

Depois empatar as duas primeiras partidas, o Maior de Minas pegou o freguês Cruzeiro e massacrou, e agora, fora de casa, derrotou o Cuiabá, gols de Vargas, Scarpa e Paulinho, este de pênalti..