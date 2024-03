Documentário faz o que Flamengo deveria ter feito: honrar a vida dos mortos

Mas a torcida se importa. Fez mural, canta em homenagem aos garotos em todo o minuto 10 das partidas.

Dos 16 atletas que sobreviveram ao incêndio apenas três seguem no clube.

Tudo está no documentário, que dramatizou as cenas da tragédia. Depoimentos fortes e de tristeza devastadora. O Flamengo nunca fez um espaço de memória para esses jovens. Nunca contou suas histórias. Nunca celebrou suas vidas. O documentário faz isso. Conhecemos um pouco de seus sonhos, de seus jeitos, manias, rotina. É assim que você honra uma vida. Você conta sua história.

O que é uma diretoria vencedora? A que ganha tudo ou a que trata pessoas como pessoas a despeito do que elas tenham a oferecer? A que levanta taças ou a que acolhe a dor dos seus? A que dá a volta olímpica com o time ou a que reconhece o sofrimento do outro? A que se implica na tragédia ou a que contrata um escritório que administra crises para negociar com o dilaceramento alheio?

Vendo o documentário me parece que, mais do que dinheiro, as famílias queriam reconhecimento, conforto e amparo. Um dos pais fica emocionado com o presente que recebeu do Fluminense, seu time do coração: uma camisa com o nome do filho Bernardo e uma carta honrando sua vida e passagem. "O Flamengo nunca fez isso", ele diz emocionado. As famílias queriam perceber que o Flamengo se importava com a vida de seus filhos. Não era necessariamente pela indenização, era por qualquer vestígio de carinho.

Arthur Vinicius, Pablo Henrique, Rykelmo Viana, Christian Esmério, Gedson Santos, Bernardo Pisetta, Jorge Eduardo, Vitor Isaías, Samuel Thomas, Athila Paixão. O Flamengo não é a sua diretoria, ele é a sua torcida e os jovens que largam tudo para vestir essa camisa e tentar seguir um sonho.