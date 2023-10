Mas, antes, peço atenção ao currículo de Gherman: tem graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Sociologia e Antropologia pela Hebrew University of Jerusalem e doutorado em História Social pela UFRJ. Atualmente é docente no Programa de Pós Graduação História Social, pesquisador do Vital Sasson Center for Anti Semitism Studies da Hebrew University of Jerusalem. É também docente no Departamento de Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador credenciado do Observatório da Extrema Direita, grupo de pesquisa do CNPq. É coordenador do NIEJ: Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos no Instituto de História da UFRJ e pesquisador convidado do Núcleo de Estudos de Judaísmo Contemporâneo - USP, além de colaborador acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Diretor adjunto do ifcs da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua principalmente nos seguintes temas: Holocausto, estudos judaicos, Oriente Médio, extrema direita, sociologia da religião, estudos de genocídio, violência política, Israeli Studies, nacionalismos e sionismo.

Fora tudo isso, é flamenguista bastante apaixonado e tem Zico como ídolo. Há pouco tempo, ao topar com o craque durante um voo, ficou completamente paralisado e nada disse. Só mesmo Zico para tirar de Gherman sua extasiante e gentil eloquência. Vamos a ela.

Em tempos de guerra, como diz a máxima, a primeira vítima é a verdade. Nós, que trabalhamos com informação, precisamos redobrar a atenção para não nos entregarmos a propagandas de lado a lado. Tenho notado que o uso da palavra "sionismo" talvez não seja correto do modo como está sendo feito. O debate público parece ter conferido à palavra uma conotação intrinsecamente ruim. Vamos começar pelo começo: o que quer dizer sionismo?

Essa é uma pergunta que parece simples, mas não é. Sionismo é a constituição de uma revolução política e identitária dentro da percepção do que é ser judeu. Eu gosto do que o autor Stuart Hall [1932-2014] diz quando afirma que identidade é sempre um conceito em rasura. Quando você pensa sobre ele é porque ele já não existe de maneira total. No final do século XIX, havia grandes questões na Europa e no Norte da África. Dentre elas a mais disruptiva era a do nacionalismo. Formação de estados, de sociedades e de identidades nacionais. Dentro dessa grande questão, havia outras, maiores ou menores. Uma delas era a chamada questão judaica.

As grandes questões vinculadas ao início da expansão imperialista e a consolidação de novos nacionalismos, junto com crises econômicas e avanço a leste da industrialização, levaram a uma questão subjacente a questão do nacionalismo: A questão judaica. Os judeus, naquele momento grupo vulnerável e vítima de discriminação em várias sociedades, eram das maiores vitimas das mudanças estruturais que balançavam a Europa. Crises econômicas e políticas, deslocavam massas de judeus pela Europa inteira. Calcula-se que mais de um milhão deles circulavam pelo continente europeu e pelas américas. Aos poucos o antissemitismo aumentava, como uma reação a migrantes e refugiados no continente. A questão judaica passou a ser dividida em dois pontos: O que fazemos com os judeus e o que os judeus fazem de si. A resposta à primeira parte da pergunta foi complexa. Desde soluções liberais até socialistas. Judeus deviam ser integrados às sociedades e ganhar cidadania, por exemplo. Ou, de outro lado, judeus deveriam integrar-se às lutas operárias de seus camaradas operários não judeus. Claro, o Estado e a ordem instituída davam proeminência a perspectivas assim isolacionistas. Se os judeus deixarem de ser judeus, acaba a questão judaica. Mas não era verdade. A perspectivas integracionistas esbarravam no antissemitismo estrutural. Outra opção surgia no horizonte: tratar os judeus como ameaça. Mantê-los como cidadãos (ou súditos) de segunda classe ou livrar-se deles era uma das referencias que surgiam a partir da segunda metade do século XIX. Do outro lado, os judeus também tentavam resolver a questão judaica. A partir de suas perspectivas. Posições políticas se consolidavam. Desde perspectivas integracionistas (assimilação) até isolacionistas (ortodoxia). Nesse momento foi quando surgem várias das identidades judaicas modernas que conhecemos. Judaísmo como religião, judaísmo como cultura e, no caso do sionismo, judaísmo como nacionalidade. Uma resposta rápida seria essa: Sionismo seria compreensão do nacionalismo como nacionalidade. Dentro dessa percepção surgem várias correntes do sionismo, tenho um livro que explica esses detalhes ["O Início do Sionismo no Brasil", Editora Unifesp, 406 pgs]. Mas a pluralidade do sionismo é tão grande que há setores rivais que não se mantém sequer na mesma estrutura. O movimento sionista vai desde grupos de esquerda radical, que propõem uma revolução socialista árabe judaica em um Estado palestino/ judeu confederados, até correntes de extrema direita ultra militarizadas. Com os desenvolvimentos históricos, o aumento do antissemitismo na Europa, a ascensão do nazismo e a guerra com os árabes palestinos, correntes específicas foram se hegemonizando. Dessas o sionismo trabalhista foi o que criou Israel como Estado e a partir do modelo de Estado territorial e nacional. A partir dos anos 1970, foi justamente o sionismo revisionista, de direita, que se fortaleceu e tornou-se hegemônico. Aos poucos, foi-se indo, com esse sionismo para perspectivas da extrema direita e é esse o governo que temos hoje em Israel. Entretanto, importante marcar, o sionismo sempre foi plural e com muitos tensionamentos entre grupos internos. Hoje a extrema direita sionista desqualifica a esquerda sionista, tratando-a como "alguém de fora do movimento", curiosamente faz o que a esquerda faz com os mesmos sionistas de esquerda. As opções concretas de resgate da vida com dignidade para palestinos e judeus da região estão, a meu ver, nos setores sionistas e pós sionistas da esquerda. Estes desconsiderados por reacionários que hoje estão no poder em Israel

Estamos usando a palavra de forma equivocada?