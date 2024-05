São Paulo negocia renovação de contrato com atacante Juan

O São Paulo tem negociações em andamento para renovar o contrato do atacante Juan, de 22 anos.

O que aconteceu

Juan tem vínculo com o São Paulo apenas até o final do ano. A diretoria do tricolor já sinalizou uma oferta e recebeu uma contraproposta do staff do atleta. Agora, o time paulista busca chegar a um denominador comum nos valores e prolongar o vínculo com o jovem.

O time do Morumbis vê Juan como um atleta de potencial e não quer correr o risco de perdê-lo de graça. Em julho, o atacante entrará em sua reta final de contrato e poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. Atualmente ele é a terceira opção para a posição, que conta com o titular Calleri e André Silva.