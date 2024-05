Al-Hilal planeja saída de Michael para abrir vaga para estrangeiros

Apesar de ter sido dos principais destaques na temporada, Michael é considerado hoje um jogador "negociável" pelo Al-Hilal, sobretudo por causa da necessidade de abrir vagas para estrangeiros no elenco de 2024/25.

A partir da próxima temporada, vale lembrar, o futebol na Arábia Saudita vai aumentar o limite de jogadores por clube que não são originários do próprio país: de oito para dez.

Como a ideia do atual campeão nacional é investir pesado, o atacante brasileiro, até por ter um contrato de curta duração, é um dos nomes fortes para ser transferido, de preferência em definitivo. Tem bastante mercado no Brasil, onde no passado recente foi alvo de Corinthians, Grêmio, entre outros.