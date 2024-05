Cruzeiro e Atlético-MG consultam situação de Matheus Henrique, ex-Grêmio

Nesta temporada, o Sassuolo foi rebaixado à segunda divisão do futebol italiano. Matheus Henrique disputou 31 partidas na competição, sendo titular em 27 delas. O meia também marcou dois gols e deu duas assistências.

No futebol brasileiro, Matheus Henrique se destacou atuando pelo Grêmio. No Imortal, balançou as redes 11 vezes em 139 partidas. Em 2021, foi negociado vendido ao Sassuolo por por 10 milhões de euros (R$52 milhões, na cotação da época).