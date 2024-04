São Paulo não debateu saída de Carpini ,mas jogo de 4ª pode decretar queda

Uma fonte ouvida pelo blog garante que a cúpula São Paulina não debateu a saída de Thiago Carpini após a derrota para o Fortaleza na estreia do Brasileirão. Mas a frase "o foco é no próximo jogo" deixa claro que o jogo contra o Flamengo pode ser decisivo para uma mudança na comissão técnica em caso de nova derrota.

Nos bastidores do Morumbi, a pressão em cima do presidente Julio Casares é gigante pela demissão de Carpini. Existe uma ala da direção que entende que poderia dar mais tempo, principalmente pelo fato de os jogadores estarem do lado do treinador. A falta de resultado e as atuações abaixo do time, que está desfalcado de peças como Lucas Moura, Rato e Rafinha, aumentam a força dos que querem a saída do treinador.

Carpini e todo elenco tiveram o domingo de folga. Mesmo em casa, treinador reviu o jogo de sábado e já começa pensar na equipe que vai a campo na quarta. Carpini é totalmente ciente da pressão que existe sobre seu trabalho