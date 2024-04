Corinthians avança para renovar com Paulinho até o fim do ano

O Corinthians tem conversas em andamento para renovar o contrato de Paulinho. O novo vínculo em discussão tem validade por mais seis meses, ou seja, até dezembro de 2024.

Atualmente vinculado ao Timão até o próximo 30 de junho, o experiente volante teve a permanência recentemente pedida pelo técnico português António Oliveira e, não menos importante, passou a contar com o apoio da diretoria.

A renovação do ídolo alvinegro tem a ver com questões táticas e técnicas, mas também por liderança. É um dos principais nomes do grupo, o que acaba por ter impacto em todo o elenco, especialmente nos jogadores mais jovens.